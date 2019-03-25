Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне

25.03.2019 10:30

На Донбассе ситуация достаточно сложная для населения, проживающего по обе стороны линии разграничения. Об этом сообщил глава миссии МККК в Украине Алан Эшлиманн в интервью ZN.UA.

«Ситуация достаточно сложная для населения, проживающего по обе стороны линии разграничения. Особенно, когда речь идет о населенных пунктах, расположенных непосредственно вблизи контактной линии или в серой зоне. Очень много проблем с доступом людей к системе здравоохранения. В некоторых районах – с продуктами питания. Есть проблема с тем, чтобы люди могли заработать и самостоятельно обеспечить себя», – сказал он.

По его словам, в МККК крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся на пунктах пересечения контактной линии. Хотя по сравнению с 2015–2016 годами она улучшилась (время ожидания перехода для людей значительно сократилось). «Нас беспокоит количество людей, погибших на этих пунктах с начала года из-за инфарктов, инсультов и других проблем. Это вопрос, требующий усовершенствования в дальнейшем, время ожидания должно быть сокращено», – считает он.

При этом Эшлиманн отметил, что по обе стороны линии разграничения регулярно возникает проблема водоснабжения. Особенно остро – в населенных пунктах, расположенных непосредственно на линии соприкосновения. Остановка водоснабжения может произойти как в результате физического повреждения труб во время ведения боевых действий, так и непрямого воздействия ситуации: часто трубы очень старые, дают утечку, при этом их починка достаточно сложна, поскольку сопряжена с работой в зоне заминированной или такой, где находятся неразорвавшиеся остатки снарядов.

«Высокая заминированность и количество неразорвавшихся боеприпасов – серьезная причина для беспокойства. Недавно ВР был принят Закон "О противоминной деятельности в Украине". Мы надеемся, что хотя бы на подконтрольной правительству Украины территории это приведет к конкретным действиям, направленным на снижение уровня минной опасности, на информирование населения, повышение грамотности в отношении мин на заминированных территориях и на разминирование этих территорий», – резюмировал он.

Источник: https://dnews.dn.ua