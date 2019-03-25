- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне
На Донбассе ситуация достаточно сложная для населения, проживающего по обе стороны линии разграничения. Об этом сообщил глава миссии МККК в Украине Алан Эшлиманн в интервью ZN.UA.
«Ситуация достаточно сложная для населения, проживающего по обе стороны линии разграничения. Особенно, когда речь идет о населенных пунктах, расположенных непосредственно вблизи контактной линии или в серой зоне. Очень много проблем с доступом людей к системе здравоохранения. В некоторых районах – с продуктами питания. Есть проблема с тем, чтобы люди могли заработать и самостоятельно обеспечить себя», – сказал он.
По его словам, в МККК крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся на пунктах пересечения контактной линии. Хотя по сравнению с 2015–2016 годами она улучшилась (время ожидания перехода для людей значительно сократилось). «Нас беспокоит количество людей, погибших на этих пунктах с начала года из-за инфарктов, инсультов и других проблем. Это вопрос, требующий усовершенствования в дальнейшем, время ожидания должно быть сокращено», – считает он.
При этом Эшлиманн отметил, что по обе стороны линии разграничения регулярно возникает проблема водоснабжения. Особенно остро – в населенных пунктах, расположенных непосредственно на линии соприкосновения. Остановка водоснабжения может произойти как в результате физического повреждения труб во время ведения боевых действий, так и непрямого воздействия ситуации: часто трубы очень старые, дают утечку, при этом их починка достаточно сложна, поскольку сопряжена с работой в зоне заминированной или такой, где находятся неразорвавшиеся остатки снарядов.
«Высокая заминированность и количество неразорвавшихся боеприпасов – серьезная причина для беспокойства. Недавно ВР был принят Закон "О противоминной деятельности в Украине". Мы надеемся, что хотя бы на подконтрольной правительству Украины территории это приведет к конкретным действиям, направленным на снижение уровня минной опасности, на информирование населения, повышение грамотности в отношении мин на заминированных территориях и на разминирование этих территорий», – резюмировал он.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, вода, медицина, серая зона, проблемы
- Между Волновахой и Донецком открыт пункт раздачи воды
- Медики объяснили, почему нельзя повторно кипятить воду
- Хорошая новость для оккупированного Донецка и не только
- 650 тысяч человек страдают от жажды и холода
- Война на Донбассе: о разрушениях и водоснабжении
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- В Амстердаме представили талисман Евро-2020 (ВИДЕО)10:40
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- В Украине подорожает доллар: что будет с курсом?10:14
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- От штрафа до тюрьмы: на украинцев "охотятся" из-за отсутствия документа08:45
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз