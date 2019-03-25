«Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам

25.03.2019 09:12

Вчера, двадцать четвертого марта, боевики, оккупировавшие часть Восточных регионов украинского государства, два раза обстреляли позиции украинских защитников. В результате бойцам Вооруженных сил Украины пришлось ответить, дав наемникам «по зубам».



Как информирует replyua.net, в сообщении пресс-центра штаба ООС отмечается, что в настоящее время неизвестно о точных потерях в составе «ЛДНР» в результате ответа со стороны бойцов ВСУ. Однако точно известно, что ситуация на Востоке Украины остается под полным контролем украинских военных. В рядах Вооруженных сил Украины потерь и раненных нет.



В сообщении также говорится: «На Донбассе по состоянию на 18 часов было зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил. В полосе ответственности ОТГ «Север» рядом с поселком Золотое-4 террористы из миномета 82-мм калибра обстреляли позиции ВСУ. Вблизи Новолуганского украинские защитники были обстреляны из миномета такого же калибра и стрелкового оружия». Напоследок в пресс-службе добавили: «Подразделения, которые были обстреляны вражеской силой, дали вполне адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Сейчас уточняются все потери вражеских сил».