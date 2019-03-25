- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
«Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам
Вчера, двадцать четвертого марта, боевики, оккупировавшие часть Восточных регионов украинского государства, два раза обстреляли позиции украинских защитников. В результате бойцам Вооруженных сил Украины пришлось ответить, дав наемникам «по зубам».
Как информирует replyua.net, в сообщении пресс-центра штаба ООС отмечается, что в настоящее время неизвестно о точных потерях в составе «ЛДНР» в результате ответа со стороны бойцов ВСУ. Однако точно известно, что ситуация на Востоке Украины остается под полным контролем украинских военных. В рядах Вооруженных сил Украины потерь и раненных нет.
В сообщении также говорится: «На Донбассе по состоянию на 18 часов было зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил. В полосе ответственности ОТГ «Север» рядом с поселком Золотое-4 террористы из миномета 82-мм калибра обстреляли позиции ВСУ. Вблизи Новолуганского украинские защитники были обстреляны из миномета такого же калибра и стрелкового оружия». Напоследок в пресс-службе добавили: «Подразделения, которые были обстреляны вражеской силой, дали вполне адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Сейчас уточняются все потери вражеских сил».
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
- Милитаризация и привлечение к войне детей Донбасса
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе
- Что устроят боевики в России, когда вынуждены будут уйти с Донбасса
- Террористы начинают "прозревать" и не хотят воевать. Обращение боевика "Прапорщика" (ВИДЕО)
- В ДНР и ЛНР началось массовое дезертирство
- "Быть войне", - сепаратистские паблики о "подготовке "ДНР" захватить "ЛНР"
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- От штрафа до тюрьмы: на украинцев "охотятся" из-за отсутствия документа08:45
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- Украинцы получат по 1205 грн: кто и когда07:46
- «Мы переходим к борьбе по всей стране»: лидер «Нацкорпуса» сделал громкое заявление07:30
- Россия готовится к войне и отправляет войска в охваченную протестами страну07:12
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам22:36
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком