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В Донецке проведут митинг против комендантского часа
Особое возмущение в людей вызвало то, что на митинг насильно будут привлекать бюджетников, вплоть до угрозы увольнения, а также и то, что в условиях отсутствия какого-либо финансирования медицины и образования, низких зарплат, огромные деньги выделяются на никому не нужную показуху.
Власть терзает народ, доводя его попросту до обнищания, придумывая все новые схемы собственного обогащения за счет простых граждан. Вместо того, чтобы позаботиться, к примеру, о повышении зарплат врачам и медсестрам, решить проблемы с дорогами, разворованными предприятиями, убрать коррупцию власти и поборы на пунктах пропуска, они продолжают демонстрировать невероятную перспективу в развитии «республики». Но людей то не обманешь.
Недовольство жителей «ДНР» переросло в инициативу провести в 14:00 31 марта на бульваре Пушкина в Донецке митинг против комендантского часа. Эта проблема сейчас стоит на повестке дня очень остро. Люди массово жалуются на ограничение свободы, времени, передвижения. Им надоело жить в условиях тотальных ограничений и страха. И при всем при этом наблюдается полный беспредел и безнаказанность военных. Для них комендантского часа вообще не существует. Любые попытки хоть как-то обозначить свою «антиправительственную» позицию пресекаются.
Вот поэтому люди и выходят на протест против комендантского часа, а фактически – против нищеты, коррупции и беспредела в «ДНР», прекрасно помня, как было при Украине. Народ гневается, и гнев этот праведный.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, митинг, комендантский час, ДНР
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