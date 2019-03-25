Последние новости раздела
- В ГПСУ сообщили о проблемах на КПВВ «Золотое»21:20
- До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО20:45
- Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности20:16
- Главарь ОРЛО заявил о готовности к «прямому диалогу» с новым президентом Украины19:28
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»14:30
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
В ГПСУ сообщили о проблемах на КПВВ «Золотое»
25.03.2019 21:20
Открытый по инициативе украинской стороны пункт пропуска «Золотое» в Луганской области не функционирует из-за того, что члены НВФ ОРЛО не пропускают граждан. Об этом сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян.
Он уточнил, что все представители сил ООС находятся на своих местах и готовы к осуществлению пропуска. Слободян подчеркнул:
«С нашей стороны все представители сил ООС находятся на своих местах и в готовности к осуществлению пропуска, но российско-террористические войска — нет. Не видно даже никаких намеков на то, что они будут пропускать лиц и транспортные средства. Даже никто и не попытался «.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ
Читайте также:
- Ситуация на блокпостах: на нулевом в «Майорске» очередь в 4 ряда, очень много пеших
- Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин
- Что изменилось на КПВВ "Зайцево"
- КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан 17 марта
- Обращение отчаяния или когда же слуги народа будут видеть простых людей
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы
- В ГПСУ сообщили о проблемах на КПВВ «Золотое»21:20
- До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО20:45
- Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности20:16
- Главарь ОРЛО заявил о готовности к «прямому диалогу» с новым президентом Украины19:28
- «Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ19:00
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»14:30
- В ГПСУ сообщили о проблемах на КПВВ «Золотое»21:20
- По 7 гривен бонусного навара с каждой капусты и не только: еще один «лохотрон» в супермаркетах21:03
- До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО20:45
- Военнослужащим рассказали, как голосовать на выборах: Разъяснение Генштаба ВСУ20:30
- Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности20:16
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- В Украину идет зима: подробный прогноз погоды до конца недели 19:45
- Главарь ОРЛО заявил о готовности к «прямому диалогу» с новым президентом Украины19:28
- «Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ19:00
- Из-за таяния ледников пробудились опасные вирусы18:40
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком