В ГПСУ сообщили о проблемах на КПВВ «Золотое»

25.03.2019 21:20

Открытый по инициативе украинской стороны пункт пропуска «Золотое» в Луганской области не функционирует из-за того, что члены НВФ ОРЛО не пропускают граждан. Об этом сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян.

Он уточнил, что все представители сил ООС находятся на своих местах и готовы к осуществлению пропуска. Слободян подчеркнул:

«С нашей стороны все представители сил ООС находятся на своих местах и ​​в готовности к осуществлению пропуска, но российско-террористические войска — нет. Не видно даже никаких намеков на то, что они будут пропускать лиц и транспортные средства. Даже никто и не попытался «.

Источник: https://donpress.com