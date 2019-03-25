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Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением

25.03.2019 08:30
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Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением

Одиозная депутат российской Думы и бывшая прокурорша Крыма Наталья Поклонская приехала в Донецк, где заявила о вхождении Донбасса в состав России в будущем.

Заявление Поклонской бросились цитировать информационные агентства боевиков и социальные сети.

Примечательно, что заявление о планах включить оккупированную часть Донбасса в состав России Поклонская сделала во время открытия памятника так называемой "русской весне", которая и разрушила инфраструктуру и мирную жизнь украинского Донбасса в 2014 году.

В указанных условиях заявление Поклонской выглядит как открытая насмешка. Сам памятник решили установить в Макеевке под Донецком, куда Поклонская прибыла в сопровождении главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

"Я уверена, что Донбасс будет процветать и Донбасс будет крепким, полноправным субъектом нашей одной могучей великой страны России", — заявила она.


Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Наталья Поклонская
 
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