- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину13:10
Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением
Одиозная депутат российской Думы и бывшая прокурорша Крыма Наталья Поклонская приехала в Донецк, где заявила о вхождении Донбасса в состав России в будущем.
Заявление Поклонской бросились цитировать информационные агентства боевиков и социальные сети.
Примечательно, что заявление о планах включить оккупированную часть Донбасса в состав России Поклонская сделала во время открытия памятника так называемой "русской весне", которая и разрушила инфраструктуру и мирную жизнь украинского Донбасса в 2014 году.
В указанных условиях заявление Поклонской выглядит как открытая насмешка. Сам памятник решили установить в Макеевке под Донецком, куда Поклонская прибыла в сопровождении главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
"Я уверена, что Донбасс будет процветать и Донбасс будет крепким, полноправным субъектом нашей одной могучей великой страны России", — заявила она.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Наталья Поклонская
- Украинские партизаны рассказали, кто сегодня обстрелял Донецк и Ясиноватский район
- Боевики «ДНР» и «ихтамнеты» несут серьезные потери
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- Завтра в ДНР надругаются над памятью украинских героев
- Выяснилось, что «спонсор» предстоящего «митинга» в Донецке российские СМИ
- Псевдомэр Донецка обратился к ООН
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга14:15
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- Украинцы получат по 1205 грн: кто и когда07:46
- «Мы переходим к борьбе по всей стране»: лидер «Нацкорпуса» сделал громкое заявление07:30
- Россия готовится к войне и отправляет войска в охваченную протестами страну07:12
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам22:36
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком