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Архив - Донецкая область

Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч

25.03.2019 18:21
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Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч

На крупнейшем сайте путешествий жителям Великобритании предлагают частную экскурсию, которая позволит увидеть последствия войны на Донбассе своими глазами. За это иностранцам нужно будет заплатить 344 евро.

«Война в Украине – самый масштабный и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. В течение 2014-2019 годов погибли более 10 тыс. военных и гражданских лиц. Война все еще продолжается. У вас может быть возможность стать частью новой европейской истории», – зазывает туристовкомпания.

Организаторы тура предлагают туристам отправиться на Донбасс, где у них будет возможность посетить Славянск и Краматорск и ознакомиться с «бывшей прифронтовой зоной агрессии России против Украины (2014-2019)».

В рамках тура «Донбасс Тур: Опыт войны» иностранцы увидят разрушенные здания, больницы и школы, пообщаются с местными жителями, которые были свидетелями боевых действий, сфотографируются в шлеме и бронежилете.

А также посетят действующие бомбоубежища, пройдут через украинские военные контрольно-пропускные пункты и побывают на керамическом рынке в Славянске, где можно приобрести сувениры в виде боевого оружия, гранат и автоматов Калашникова.

«Во время тура вы пройдете через контрольно-пропускные пункты украинской армии, где вооруженные солдаты будут проверять ваши документы. После пересечения контрольно-пропускного пункта вы будете изучать ужасные последствия войны – здания, которые были разрушены или серьезно повреждены обстрелами или взрывами. Гид покажет вам разрушенные школы и разрушенные больницы, которые продолжали работать во время войны», – поясняется на сайте.

Тур рассчитан на один день. Поездом из Киева туристы прибывают в местную гостиницу Краматорска. По Донецкой области их возят в автомобиле с кондиционером. Затем поездом они отправляются обратно в Киев.

Цена тура – 10 675 25 гривен с человека. Дополнительно можно заказать трансфер в Киеве из аэропорта за 20-40$.

В ходе поездки британцы будут обеспечены шлемами и пуленепробиваемыми жилетами. Кроме того, туристам предложат «традиционный украинский обед с блюдами Донбасса».

Факт того, что иностранцам предлагают посмотреть на последствия «самой кровопролитной войны со времен Второй мировой» из машин с кондиционерами и купить сувениры в виде гранаты или автомата, вызвал большой резонанс среди пользователей соцсетей.

Так, после публикации предложения компании на странице украинского журналиста и блогера Евгения Спиринав Facebook, в комментариях к публикации пользователи очень бурно отреагировали на такой «стартап».

«Платить десять косарей, чтобы посмотреть на развалины?», «Могу бесплатно в Широкино отвезти», «Я знал, что не тем занимаюсь», «Кошерный стартап», «Почему в Донецк не везут? Вот там адреналин», –  высказали свое мнение в комментариях пользователи.

 

Источник: mrpl.city 



Теги: Донбасс, война, туризм, ДНР, ЛНР
 
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