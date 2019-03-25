- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»14:30
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч
На крупнейшем сайте путешествий жителям Великобритании предлагают частную экскурсию, которая позволит увидеть последствия войны на Донбассе своими глазами. За это иностранцам нужно будет заплатить 344 евро.
«Война в Украине – самый масштабный и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. В течение 2014-2019 годов погибли более 10 тыс. военных и гражданских лиц. Война все еще продолжается. У вас может быть возможность стать частью новой европейской истории», – зазывает туристовкомпания.
Организаторы тура предлагают туристам отправиться на Донбасс, где у них будет возможность посетить Славянск и Краматорск и ознакомиться с «бывшей прифронтовой зоной агрессии России против Украины (2014-2019)».
В рамках тура «Донбасс Тур: Опыт войны» иностранцы увидят разрушенные здания, больницы и школы, пообщаются с местными жителями, которые были свидетелями боевых действий, сфотографируются в шлеме и бронежилете.
А также посетят действующие бомбоубежища, пройдут через украинские военные контрольно-пропускные пункты и побывают на керамическом рынке в Славянске, где можно приобрести сувениры в виде боевого оружия, гранат и автоматов Калашникова.
«Во время тура вы пройдете через контрольно-пропускные пункты украинской армии, где вооруженные солдаты будут проверять ваши документы. После пересечения контрольно-пропускного пункта вы будете изучать ужасные последствия войны – здания, которые были разрушены или серьезно повреждены обстрелами или взрывами. Гид покажет вам разрушенные школы и разрушенные больницы, которые продолжали работать во время войны», – поясняется на сайте.
Тур рассчитан на один день. Поездом из Киева туристы прибывают в местную гостиницу Краматорска. По Донецкой области их возят в автомобиле с кондиционером. Затем поездом они отправляются обратно в Киев.
Цена тура – 10 675 25 гривен с человека. Дополнительно можно заказать трансфер в Киеве из аэропорта за 20-40$.
В ходе поездки британцы будут обеспечены шлемами и пуленепробиваемыми жилетами. Кроме того, туристам предложат «традиционный украинский обед с блюдами Донбасса».
Факт того, что иностранцам предлагают посмотреть на последствия «самой кровопролитной войны со времен Второй мировой» из машин с кондиционерами и купить сувениры в виде гранаты или автомата, вызвал большой резонанс среди пользователей соцсетей.
Так, после публикации предложения компании на странице украинского журналиста и блогера Евгения Спиринав Facebook, в комментариях к публикации пользователи очень бурно отреагировали на такой «стартап».
«Платить десять косарей, чтобы посмотреть на развалины?», «Могу бесплатно в Широкино отвезти», «Я знал, что не тем занимаюсь», «Кошерный стартап», «Почему в Донецк не везут? Вот там адреналин», – высказали свое мнение в комментариях пользователи.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, война, туризм, ДНР, ЛНР
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- В «Л/ДНР» запахло переворотом
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- Жебривский: о военной операции, рашистах и запудренных мозгах
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Обманутый Донбасс: как прозревают "ополченцы"
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»14:30
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Мокрий сніг та зниження температури: синоптик розповіла, чого чекати від погоди на цьому тижні17:33
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- ПЦУ ввела молитву о президентских выборах17:00
- "Путин его ненавидит", - журналист рассказал, кто должен стать следующим президентом Украины16:46
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- Субсидии 2019: одни получат до 4000грн., у других заберут всё16:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком