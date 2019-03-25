Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч

25.03.2019 18:21

На крупнейшем сайте путешествий жителям Великобритании предлагают частную экскурсию, которая позволит увидеть последствия войны на Донбассе своими глазами. За это иностранцам нужно будет заплатить 344 евро.

«Война в Украине – самый масштабный и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. В течение 2014-2019 годов погибли более 10 тыс. военных и гражданских лиц. Война все еще продолжается. У вас может быть возможность стать частью новой европейской истории», – зазывает туристовкомпания.

Организаторы тура предлагают туристам отправиться на Донбасс, где у них будет возможность посетить Славянск и Краматорск и ознакомиться с «бывшей прифронтовой зоной агрессии России против Украины (2014-2019)».

В рамках тура «Донбасс Тур: Опыт войны» иностранцы увидят разрушенные здания, больницы и школы, пообщаются с местными жителями, которые были свидетелями боевых действий, сфотографируются в шлеме и бронежилете.

А также посетят действующие бомбоубежища, пройдут через украинские военные контрольно-пропускные пункты и побывают на керамическом рынке в Славянске, где можно приобрести сувениры в виде боевого оружия, гранат и автоматов Калашникова.

«Во время тура вы пройдете через контрольно-пропускные пункты украинской армии, где вооруженные солдаты будут проверять ваши документы. После пересечения контрольно-пропускного пункта вы будете изучать ужасные последствия войны – здания, которые были разрушены или серьезно повреждены обстрелами или взрывами. Гид покажет вам разрушенные школы и разрушенные больницы, которые продолжали работать во время войны», – поясняется на сайте.

Тур рассчитан на один день. Поездом из Киева туристы прибывают в местную гостиницу Краматорска. По Донецкой области их возят в автомобиле с кондиционером. Затем поездом они отправляются обратно в Киев.

Цена тура – 10 675 25 гривен с человека. Дополнительно можно заказать трансфер в Киеве из аэропорта за 20-40$.

В ходе поездки британцы будут обеспечены шлемами и пуленепробиваемыми жилетами. Кроме того, туристам предложат «традиционный украинский обед с блюдами Донбасса».

Факт того, что иностранцам предлагают посмотреть на последствия «самой кровопролитной войны со времен Второй мировой» из машин с кондиционерами и купить сувениры в виде гранаты или автомата, вызвал большой резонанс среди пользователей соцсетей.

Так, после публикации предложения компании на странице украинского журналиста и блогера Евгения Спиринав Facebook, в комментариях к публикации пользователи очень бурно отреагировали на такой «стартап».

«Платить десять косарей, чтобы посмотреть на развалины?», «Могу бесплатно в Широкино отвезти», «Я знал, что не тем занимаюсь», «Кошерный стартап», «Почему в Донецк не везут? Вот там адреналин», – высказали свое мнение в комментариях пользователи.

Источник: mrpl.city