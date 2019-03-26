- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО11:12
- Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков10:51
- Дончане с раннего утра жалуются на небывало громкие обстрелы: дрожат дома 10:29
- СБУ в Донецке разыграла голливудский триллер: что рассказывают боевики10:08
- В зоне ООС не стихают обстрелы: члены НВФ понесли потери09:49
- В Донецке появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа 09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26.03.201909:07
- СБУ ярко потроллила предателей Украины в Донецке: экс-"силовиков" из МГБ "прославили" на весь город08:28
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова 08:08
Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев
Российско-оккупационные войска активно нарушали режим тишины вдоль всей линии фронта на захваченном Донбассе, применяя огонь артиллерии 122-мм калибра.
Гибридная армия России атаковала позиции ВС Украины вблизи села Старогнатовка и населенного пункта Красногоровка из ручных противотанковых гранатометов, передает "Диалог.UA".
Также боевики били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новомихайловка в районе населенного пункта Лебединское. Более того, террористы открыли огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра в районе села Крымское. Позиции ООС около населенного пункта Новотошковское и вблизи поселка Луганское пострадали от ударов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Напомним, ВСУ жестко пресекли провокации боевиков точной ответкой.
Теги: Россия, Донбасс, артиллерия, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" считают потери: бойцы ВСУ мощно ответили на провокации
- Гибридная армия РФ беснуется в зоне ООС: ВСУ подверглись атакам из гранатометов, минометов и БМП
- Невосполнимые потери ВС Украины на Донбассе: вблизи Станицы Луганской в результате подрыва погиб один воин АТО
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта: четверо бойцов ВСУ были ранены
- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО11:12
- Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков10:51
- Дончане с раннего утра жалуются на небывало громкие обстрелы: дрожат дома 10:29
- СБУ в Донецке разыграла голливудский триллер: что рассказывают боевики10:08
- В зоне ООС не стихают обстрелы: члены НВФ понесли потери09:49
- В Донецке появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа 09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26.03.201909:07
- СБУ ярко потроллила предателей Украины в Донецке: экс-"силовиков" из МГБ "прославили" на весь город08:28
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова 08:08
- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО11:12
- Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков10:51
- Дончане с раннего утра жалуются на небывало громкие обстрелы: дрожат дома 10:29
- СБУ в Донецке разыграла голливудский триллер: что рассказывают боевики10:08
- В зоне ООС не стихают обстрелы: члены НВФ понесли потери09:49
- Xiaomi показала работу системы сверхбыстрой зарядки смартфонов09:40
- Переход на летнее время 2019: когда переводить часы и как сохранить тонус09:30
- В Донецке появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа 09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26.03.201909:07
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова