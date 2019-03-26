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Боевик Слива из танкового батальона Дружка превратился в "груз-200" - с опасным врагом Украины покончено
На оккупированном Донбассе 15 февраля лишился жизни очередной террорист "ДНР" по кличке Слива.
Ликвидированного боевика "ДНР" опознал известный twitter-аккаунт Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Террорист "ДНР" Вячеслав Хрипаков лишился жизни на Донбассе еще 15 февраля этого года, но известно об этом стало только сейчас. На момент смерти ему было 34 года. Обстоятельства гибели боевика пока неизвестны.
По данным украинского "Миротворца", Хрипаков имел кличку Слива. Орудовал он в танковом батальоне под предводительством известного террориста Дружка - Валерия Мусиенко. Присоединился Слива к ней сразу после вторжения войск РФ на Донбасс - в 2014 году.
Примечательно, что Слива - уроженец России. До оккупации он жил в Харьковской области. Судя по его странице в соцсети, мужчина был не слишком образован. "Мы срОжаемся за родину", - написал себе статус Хрипаков.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевик, гибель, ДНР, соцсети
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