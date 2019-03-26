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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе. Ликвидирована позиция боевиков

26.03.2019 12:48
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Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе. Ликвидирована позиция боевиков

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области понесли серьезные потери в живой силе. Так сообщается о ликвидации троих, ранении пятерых боевиков «ДНР», а также ликвидации позиции боевиков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на данные разведки, за минувшие сутки ликвидированы трое и ранены пятеро боевиков «ДНР». Кроме того, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщает, что в результате меткого удара ликвидирован и пулеметчик «ДНР» и уничтожена позиция российских оккупантов.



Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, пулемет , ДНР, боевики, потери, ВСУ
 
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