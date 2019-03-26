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Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери
С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял позиции украинских военных на Донбассе, четыре раза применив запрещенное "Минском" оружие, израсходовав 31 мину калибров 120 и 82 мм.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Также противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня:
трижды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;
дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское;
из крупнокалиберных пулеметов – у города Красногоровка;
из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Каменка;
из ручных противотанковых и подствольных гранатометов – вблизи села Водяное;
из крупнокалиберных пулеметов – у города Марьинка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"зафиксированы пять обстрелов наших позиций:
из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов – вблизи села Крымское;
из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП-1 – у поселка Новолуганское;
из минометов калибра 82 мм – в районе хутора Вольного и Новозвановки;
из противотанковых ракетных комплексов – вблизи пгт Троицкое.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Подразделения, обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.
В то же время ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, добавили в штабе ООС.
Напомним, за прошлые сутки, 25 марта, пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Онисхлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены . Из-за вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ракетный комплекс, соцсети, ООС
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