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Главари ОРДО пообещали восстановить ДМ «Юность» и присвоить ему имя Кобзона
26.03.2019 15:01
Расположенный в неподконтрольном Украине Донецке дворец молодежи «Юность» будет восстановлен и получит имя «героя ДНР» Иосифа Кобзона.
Об этом заявил так называемый «министр образования и науки ДНР» Евгений Горохов, передает donpress.com.
По его словам, помощь в восстановлении окажут российские парламентарии при содействии депутата Госдумы Геннадия Онищенко и семьи Кобзона. Так, Горохов отметил:
«Мы должны получить порядка полмиллиарда рублей на восстановление „Юности“, в которую попало 13 снарядов».
Теги: Россия, Донбасс, финансирование, Кобзон, восстановление, Госдума, ДНР, Дворец молодежи " Юность"
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