Главари ОРДО пообещали восстановить ДМ «Юность» и присвоить ему имя Кобзона

26.03.2019 15:01

Расположенный в неподконтрольном Украине Донецке дворец молодежи «Юность» будет восстановлен и получит имя «героя ДНР» Иосифа Кобзона.

Об этом заявил так называемый «министр образования и науки ДНР» Евгений Горохов, передает donpress.com.

По его словам, помощь в восстановлении окажут российские парламентарии при содействии депутата Госдумы Геннадия Онищенко и семьи Кобзона. Так, Горохов отметил:

«Мы должны получить порядка полмиллиарда рублей на восстановление „Юности“, в которую попало 13 снарядов».