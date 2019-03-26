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"Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"
Вчера, 25 марта, из оккупированного Крыма в пункт пропуска "Чонгар" приехал уроженец Кировоградской области, который жил на оккупированном полуострове.
Информацию предоставляет пресс-центр ГПСУ, передает "Диалог.UA".
Как сообщается, инспекторами было установлено, что в 2014 году украинец был участником незаконных вооруженных формирований в "ДНР". Как рассказал задержанный, до 2014 года он и его семья проживали в России. Он попытался вернуться в Украину через уже закрытый в то время пункт пропуска "Успенка". В результате общения со спецслужбами террористов он был завербован для того, чтобы принимать участие в боевых действиях против Украины, находясь в составе формирований "ДНР". Также украинские инспекторы выяснили, что вскоре его распределили в батальон Русской православной армии, где он получил позывной "Домовой". Пребывая в увольнении с семьей в Российской Федерации, мужчина принял решение не возвращаться в "ДНР". Отмечается, что во время его пребывания в составе подразделений "ДНР" регулярно встречался с российскими военными и выполнял разные диверсии, направленные против ВСУ.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, граница, боевик, диверсия, вербовка, задержание, ДНР, пункт пропуска, ВСУ, ГПСУ
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