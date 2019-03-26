На КПП «ДНР» в Горловке установили «памятник позора Порошенко»

26.03.2019 13:11

На неподконтрольной Украине территории Донетчины завершилось изготовление так называемого «Ордена Иуды» для президента Украины Петра Порошенко. «Власти» ОРДО намерены выставлять его на контрольно-пропускных пунктах «ДНР».

Об этом сообщили в пресс-службе «общественного движения» «Донецкая Республика», передает donpress.com.

В пресс-службе уточнили:

«Завершено изготовление «награды» для Порошенко. «Орден Иуды» — это медаль весом 2,5 тонны. Данная медаль — это «награда» Петру Порошенко и его приспешникам от жителей «республики».

Сегодня с 12:00 до 15:00 по местному времени данный «орден» будет находиться на подконтрольном членам НВФ КПП «Горловка». Там же размещена «Книга позора», в которой пересекающие линию разграничения, смогут оставить послание для Порошенко. В дальнейшем экспонирование «памятника» планируется на каждом из контрольно-пропускных пунктов ОРДО.