Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"

26.03.2019 07:28

Сторонники присоединения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к России могут уже сейчас готовиться к грандиозному разочарованию.

Часть Донбасса, на которой сейчас расположены так называемые "ДНР" и "ЛНР", нужна Кремлю совсем не для присоединения к РФ по крымскому сценарию, пишет житель Донецка и известный блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

Цели Кремля уже более чем очевидны, их даже озвучил путинский "эмиссар" в Украине, Виктор Медведчук, который в январе заявил об "автономии Донбасса" как об оптимальном, по его мнению, варианте разрешения российско-украинского конфликта. И вскоре после его заявления об автономии в такой же тональности заговорили российские СМИ, превознося Медведчука как "миротворца". А в Украине были обнародованы очень сомнительные результаты соцопроса, якобы свидетельствовавшие о жгучем желании украинцев иметь на Донбассе такую "автономию". Правда, вскоре появились результаты независимых исследований с совсем другой картиной: украинцы все не в восторге от такой перспективы. Блогер отмечает, что именно подконтрольные России "республики" в статусе "автономии в составе Украины" нужны РФ, которая намерена создать из "ДНР" и "ЛНР" зону нестабильности, украинский вариант Чечни 90-х – начала 2000-х, и с помощью этого анклава "кошмарить" Украину. Это решит для России сразу несколько задач. Она снимет с себя бремя финансирования "республик", переложив его на Украину. Сделает хорошую мину при плохой игре перед международным сообществом и потребует снять санкции. И получит возможность контролировать политические процессы в Украине. Последнее – через представителей "автономии" в Верховной Раде и органах государственной власти. Но пока все это – более чем смутные перспективы, так как украинцы прекрасно понимают, что мир на Донбассе ценой такой "автономии" может обернуться потерей страны. А сейчас на повестке дня – как объяснить жителям "народных республик", что не видать им"двуглавых" паспортов и крымского сценария. Такая задача наверняка поставлена Кремлем перед оккупационными "властями". И за тем, как они станут выкручиваться и "переобуваться в воздухе" будет очень интересно понаблюдать. "К чему это все написано. Кремль качает тему автономии дыныры и лыныры, признания от рф не будет и паспортов, деньги на содержание оккупированных заканчиваются. Именно поэтому москва перешла к старой тактике — если общество против хотелок кремля, с помощью денег можно в медиа пространстве нарисовать, что это совсем не так, вот вам соцопрос от икс, вот от игрек, если не верите", - отмечает блогер "Эпилог. Мне очень интересно сейчас будет послушать оккупационные власти, которых заставят переобуваться на ходу и объяснять, что не будет никакого присоединения к рф. Будет весело. Пошел за попкорном", - резюмирует Фашик Донецкий.