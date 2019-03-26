Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»

26.03.2019 14:22

В так называемом «представительстве ДНР в СЦКК заявили, что якобы ВСУ сегодня утром «обстреляли из минометов калибра 120 мм контрольно-пропускной пункт «Еленовка»», расположенный под некподконтрольным Украине Донецком.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

В СЦКК уточнили:

«Сегодня в 06:20 ВСУ открыли артиллерийский и минометный огонь по направлению населенного пункта Еленовка. Разрывы мин калибром 120 мм были зафиксированы в непосредственной близости от КПП «Еленовка».

По данным ОРДО, жертв нет, более подробная информация уточняется.