Последние новости раздела
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»14:22
- В Горловке найдено самое уютное место13:36
- На КПП «ДНР» в Горловке установили «памятник позора Порошенко»13:11
- Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе. Ликвидирована позиция боевиков12:48
- В ОРДО за сутки на пожарах в Горловке и Амвросиевке погибло трое человек 12:33
- Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе12:09
- «В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах11:51
- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО11:12
- Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков10:51
Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
26.03.2019 14:22
В так называемом «представительстве ДНР в СЦКК заявили, что якобы ВСУ сегодня утром «обстреляли из минометов калибра 120 мм контрольно-пропускной пункт «Еленовка»», расположенный под некподконтрольным Украине Донецком.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
В СЦКК уточнили:
«Сегодня в 06:20 ВСУ открыли артиллерийский и минометный огонь по направлению населенного пункта Еленовка. Разрывы мин калибром 120 мм были зафиксированы в непосредственной близости от КПП «Еленовка».
По данным ОРДО, жертв нет, более подробная информация уточняется.
Теги: Донбасс, СМИ, обстрел, Еленовка, ДНР, потери, ВСУ, КПП, минометы, СЦКК
Читайте также:
- ВСУ уничтожили российскую САУ прямым попаданием, сдетонировал боекомплект: в "ДНР" подтвердили потерю экипажа
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»
- Стрелки ООС метким выстрелом "сняли" сразу 3 террористов: Рыжий, Румын и новенький боевик "в минусе"
- Наев создал секретным указом: в "ДНР" сильно напуганы тайным подразделением снайперов ООС
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»14:22
- В Горловке найдено самое уютное место13:36
- На КПП «ДНР» в Горловке установили «памятник позора Порошенко»13:11
- Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе. Ликвидирована позиция боевиков12:48
- В ОРДО за сутки на пожарах в Горловке и Амвросиевке погибло трое человек 12:33
- Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе12:09
- «В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах11:51
- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО11:12
- Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков10:51
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»14:22
- Украинцам, переплатившим за газ, вернут деньги14:00
- В Горловке найдено самое уютное место13:36
- На КПП «ДНР» в Горловке установили «памятник позора Порошенко»13:11
- Facebook провел "большую чистку"13:00
- Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе. Ликвидирована позиция боевиков12:48
- В ОРДО за сутки на пожарах в Горловке и Амвросиевке погибло трое человек 12:33
- Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе12:09
- «В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах11:51
- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова