Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова

26.03.2019 08:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова

Экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) на своей странице в соцсети опроверг заявления сбежавшего в РФ экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова о том, что проживал в гостинице «Ливерпуль».

Комментируя слова Прозорова Гиркин уточнил, что никогда не жил в отеле, а всего лишь принимал там душ:

«Я ни одного часа не жил в Донецке в гостинице „Ливерпуль“. Один раз там принял душ — после возвращения из Степановки и один раз там позавтракал в компании подонка Антюфеева (и еще кого-то — кого — не помню).

От начала и до конца своего командования в Донецке я жил (вернее — спал) в „технической“ комнатенке за своим рабочим кабинетом в здании УСБУ, где попросил установить койку.
После сдачи командования на 2 суток переехал на базу к „Хмурому“, а потом — на сутки — в Снежное, где с облегченной душой встретил „Северный ветер“ и на следующий день перешел ленту».

Кроме того, Стрелков добавил, что пока занимается изучением остальных заявлений Прозорова и раскритиковал РФ за «профессионально непригодную» подготовку к интервью, в котором, по его мнению, много не состыковок, передает donpress.com.



Теги: Донецк, Донбасс, гостиницы, СБУ, побег, опровержение, ДНР, Стрелков, Гиркин, НВФ, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх