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В честь Кобзона: В Донецке хотят переименовать «Юность»

26.03.2019 16:39
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В честь Кобзона: В Донецке хотят переименовать «Юность»

Дворцу молодежи «Юность» в неподконтрольном украинским властям Донецке хотят присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона. Об этом сегодня, 26 марта, заявил «министр образования и науки ДНР» Евгений Горохов, передают Донецкие новости.
Как утверждает Горохов, в Донецке будет восстановлен самый крупный концертный зал – Дворец молодежи «Юность». «Он будет носить имя Кобзона», – заявил «министр».
По словам Горохова, содействие в восстановлении окажет семья артиста и депутаты Госдумы РФ. На эти цели планируется потратить порядка 0,5 млрд руб. (0,2 млрд грн по местному курсу на 26.03.2019).
Отметим, что о планах по реконструкции дворца и возможном его переименовании в «ДНР» уже заявляли: в сентябре 2018 года.



Теги: Донецк, Донбасс, Иосиф Кобзон, переименование, Дворец молодежи " Юность"
 
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