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Архив - Донецкая область

В Горловке найдено самое уютное место

26.03.2019 13:36
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В Горловке найдено самое уютное место

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала у Богоявленского кафедрального собора, что неподалеку от площади Победы. Запечатленные кадры она опубликовала в соцсети, пишут Донецкие новости.
«Самое уютное место в Горловке. Март 2019», – прокомментировала горловчанка.
Помимо самого собора и зданий во дворе, Анна показала расположенную рядом детскую площадку.



Теги: Донбасс, Горловка, собор, местоположение
 
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