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В Горловке найдено самое уютное место
26.03.2019 13:36
Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала у Богоявленского кафедрального собора, что неподалеку от площади Победы. Запечатленные кадры она опубликовала в соцсети, пишут Донецкие новости.
«Самое уютное место в Горловке. Март 2019», – прокомментировала горловчанка.
Помимо самого собора и зданий во дворе, Анна показала расположенную рядом детскую площадку.
Теги: Донбасс, Горловка, собор, местоположение
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- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
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- Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков10:51
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- «В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах11:51
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