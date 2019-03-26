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«В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах
Сегодня около 06:00 по местному времени жители неподконтрольного Украине Донецка были разбужены мощными залпами тяжелого вооружения.
Об этом дончане сообщают в соцсети, передает donpress.com.
Так, по словам пользователей звуки боя слышны со стороны Марьинки, а также Новомихайловки.:
«06.26 д Южнее Трудовские-Марьинка грохот серьезный»
«Донецк 06.34 д Боссе. Сначала думал гром… Теперь кажется что нифига не гром. Вроде как южное направление…»
«Петровка. Донецк. Слышу уже с полчаса сторона Новомихайловка что-то мощно грохочет. И похоже на плюсы»
Некоторые пишут в комментариях, что звуки мощных обстрелов слышны со стороны Александровки, люди, направлявшиеся в сторону пункта пропуска Каргил разворачиваются и едут обратно:
«6:15 запад гремит тяжелым»
«6:10 народ что это? давно такого калибра не было, уже штук десять отправили, от того что доносится дрожит все, очень тяжелый низ»
«06.26 д Южнее Трудовские-Марьинка грохот серьезный»
«Дай уж мин 40 гатили доля, Александровка»
Теги: Донецк, Донбасс, Марьинка, бой, вооружение, пункт пропуска, обстрелы, соцсети, залпы
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