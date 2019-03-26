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В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
Украинская сторона подтвердила факт переезда старшего прапорщика запаса ВСУ Юрия Аушева на временно неподконтрольную территорию Донбасса, где проживает его семья.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает donpress.com.
Ранее информация о прибытии на неподконтрольную территорию Юрия Аушева была озвучена в сюжете телеканала «Россия-24» под названием «Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ».
По данным пресс-службы, старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года. Был уволен из рядов Вооруженных сил Украины в запас 26 декабря 2018.
На данный момент изучается объем служебной и секретной информации, к которой имел доступ старший прапорщик Юрий Аушев.
Теги: Донбасс, информация, увольнение, документы, переезд, ДНР, ВСУ
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