Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева

26.03.2019 22:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева

Украинская сторона подтвердила факт переезда старшего прапорщика запаса ВСУ Юрия Аушева на временно неподконтрольную территорию Донбасса, где проживает его семья.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает donpress.com.

Ранее информация о прибытии на неподконтрольную территорию Юрия Аушева была озвучена в сюжете телеканала «Россия-24» под названием «Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ».

По данным пресс-службы, старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года. Был уволен из рядов Вооруженных сил Украины в запас 26 декабря 2018.

На данный момент изучается объем служебной и секретной информации, к которой имел доступ старший прапорщик Юрий Аушев.



Теги: Донбасс, информация, увольнение, документы, переезд, ДНР, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх