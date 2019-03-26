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В зоне ООС не стихают обстрелы: члены НВФ понесли потери
26.03.2019 09:49
За минувшие сутки члены НВФ 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего двое бойцов операции Объединенных сил получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Подразделения НВФ обстреливали украинские позиции из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Зафиксированы обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» в районе населенных пунктов: Новомихайловка, Старогнатовка, Красногоровка, Лебединское, Крымское, Новотошковское, Луганское.
По данным разведки, за сутки убиты трое и ранены пятеро членов НВФ.
С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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