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31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции
В неподконтрольных Украине Донецке и Луганске на 31 марта запланировано проведение массовых акций. Об этом сообщают СМИ ОРДЛО.
В Луганске якобы состоится акция под названием «Наша русская Донбасская весна». В связи с этим в образовательные учреждения пришло распоряжение, которое должно обеспечить явку преподавателей и учащихся.
Во время акции состоится шествие трудовых коллективов и праздничный концерт местной самодеятельности. Анонсировано также выступление российских звезд — музыкальных групп «Корни» и «Город 312».
Кроме того, митинг с участием бюджетников и трудовых коллективов пройдет и в Донецке. Заявлена так называемая «акция протеста» против выборов в Украине, во время которой состоится вручение «ордена Иуды» действующему президенту Петру Порошенко, который был впервые продемонстрирован сегодня, 26 марта. Внимательные пользователи отметили, что надпись на «ордене» выполнена с грамматическими ошибками.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, митинг
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