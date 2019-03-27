Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые

27.03.2019 11:00

За прошедшие сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ОС, 6 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный получил ранение. Об этом говорится в сводке Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 марта, передает УП.

"Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 47 мин.

Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 17 обстрелов: из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Водяное; четыре раза, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

Трижды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское.

Дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Марьинка; из автоматических станковых гранатометов - возле населенных пунктов Верхнеторецкое и Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов - возле города Красногоровка.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Каменка; из ручных противотанковых гранатометов - вблизи шахты Бутовка; из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Николаевка.

Из станковых противотанковых гранатометов - возле населенного пункта Чермалык.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь шесть раз: из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - возле села Крымское; из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - возле поселка Новолуганское.

Из минометов калибра 82 мм - в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новозвановка; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - возле села Екатериновка; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи поселка городского типа Троицкое.

По данным разведки, 26 марта огнем один оккупант были уничтожен и двое ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Источник: https://from-ua.com