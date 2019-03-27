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Архив - Донецкая область

Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ

27.03.2019 17:00
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Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«20 марта, в 16:30, БПЛА СММ дальнего радиуса действия пролетал над районом приблизительно в 3 км к юго-востоку от н. п. Долгое (неподконтрольный правительству, 22 км к северо-западу от Луганска), что приблизительно в 3,5 км к югу от линии соприкосновения. По результатам последующего анализа полученных с помощью БПЛА данных воздушного наблюдения обнаружен 1 крупнокалиберный пулемёт (неустановленного типа) в 1,4 км к западо-северо-западу от участка, над которым пролетал БПЛА. Также выявлено, что из пулемёта было выпущено 14 очередей, которые, по оценке, были направлены на БПЛА. На момент инцидента БПЛА пролетал на высоте приблизительно 2500 м. Аппарат не получил повреждений. В установленном порядке СММ заблаговременно уведомила о полете БПЛА в данном районе».



Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, ЛНР
 
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