«Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом

27.03.2019 19:30

Жители неподконтрольной Горловки разделяют возмущение дончан, которые собрались выйти на митинг против комендантского часа. Комментарии такого рода появились в одной из групп в соцети ВКонтакте.

Молодые люди устали от такого длительного запрета свободно выходить на улицу по вечерам. Они называют идею дончан о митинге «глотком свежего воздуха», хотя и осознают, что затея опасная.

«…с нашей стороны мирный митинг, а со стороны власти — вооруженные солдаты. План дерьмовый, если честно», — пишет один из участников обсуждения.

Горловчане сравнивают город с Бахмутом и Славянском, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Горловку вечером они называют «серой и депрессивной» в то время как по ту сторону линии разграничения «города живут, бары, клубы, молодежь гуляет».

Как сообщалось ранее, в Донецке появились листовки с призывом выйти на протестную акцию 31 марта.

Источник: https://donpress.com