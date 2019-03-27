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Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится
Жители оккупированной части Луганской области отмечают сложную ситуацию для главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, который вызвал подозрения пользователей во время так называемой "прямой линии" с жителями Украины.
Один из жителей "ЛНР" обратил внимание на то, что слухи про отставку Пасечника не закончились, при этом главарь "ЛНР" выглядит встревоженно.
Согласно данным пользователя, на данный момент Пасечник не принимает стратегических решений по "республике", а его политическая судьба как главаря боевиков "ЛНР" может решиться в течение ближайшего месяца.
"Вчерашняя псевдопрямая линия с жителями Укр. Фото Лени - выглядит реально плохо, серое лицо, круги под глазами. Слухи про его отставку не закончились, Леня не принимает сейчас стратегических решений, высказывает апатию, в течение месяца должна решиться его судьба как главы ЛНР", - написал проживающий на оккупированной части Луганской области пользователь.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, Пасечник
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