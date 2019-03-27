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В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон
27.03.2019 11:15
Известный «активист ДНР», проживающий в неподконтрольном Украине Донецке, Александр Болотин на своей странице в соцсети пожаловался, что на него напали неизвестные, нанесли травмы и украли телефон.
По словам Болотина, на него напали «люди в камуфляже»:
На меня сегодня было совершено нападение. Какие то люди в камуфляже и с ПМ в руках положили меня грешного на асфальт и попытались сломать мне две руки. Одну сломали, а другую очень сильно ушибли.
Ничего не забрали кроме смартфона. Телефона у меня нет. Буду восстанавливать симку и как-то напрячься и купить что-то смартфонное…»
Также, Болотин отметил, что пожаловался в «полицию ДНР» и надеется, что виновные будут найдены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, телефон, рука, ДНР
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