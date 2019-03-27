В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон

27.03.2019 11:15

Известный «активист ДНР», проживающий в неподконтрольном Украине Донецке, Александр Болотин на своей странице в соцсети пожаловался, что на него напали неизвестные, нанесли травмы и украли телефон.

По словам Болотина, на него напали «люди в камуфляже»:

На меня сегодня было совершено нападение. Какие то люди в камуфляже и с ПМ в руках положили меня грешного на асфальт и попытались сломать мне две руки. Одну сломали, а другую очень сильно ушибли.

Ничего не забрали кроме смартфона. Телефона у меня нет. Буду восстанавливать симку и как-то напрячься и купить что-то смартфонное…»

Также, Болотин отметил, что пожаловался в «полицию ДНР» и надеется, что виновные будут найдены.

Источник: https://donpress.com