В мариупольской школе нашли гранату

27.03.2019 21:46

В кабинете охраны безопасности жизнедеятельности школы № 18 в Мариуполе находилась ручная граната. Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Сообщение о том, что в одной из школ Мариуполя находится подозрительный предмет, поступило сегодня, 27 марта, в 8:35. На место немедленно выехали специалисты ГСЧС. Прибыв, они выяснили, что в кабинете охраны безопасности жизнедеятельности находится граната РГД-33 времен Второй мировой войны. В школу вызвали пиротехнические расчеты Главного управления ГСЧС и полицейских.

Пиротехники изъяли опасный предмет и обследовали территорию. Боеприпас будет уничтожен установленным способом.

Источник: https://mrpl.city