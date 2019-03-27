Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В мариупольской школе нашли гранату

27.03.2019 21:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В мариупольской школе нашли гранату

В кабинете охраны безопасности жизнедеятельности школы № 18 в Мариуполе находилась ручная граната. Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Сообщение о том, что в одной из школ Мариуполя находится подозрительный предмет, поступило сегодня, 27 марта, в 8:35. На место немедленно выехали специалисты ГСЧС. Прибыв, они выяснили, что в кабинете охраны безопасности жизнедеятельности находится граната РГД-33 времен Второй мировой войны. В школу вызвали пиротехнические расчеты Главного управления ГСЧС и полицейских.

Пиротехники изъяли опасный предмет и обследовали территорию. Боеприпас будет уничтожен установленным способом.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Мариуполь, школа, граната
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх