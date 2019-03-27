ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым

27.03.2019 17:45

​В Интернете опубликовано новое видео артиллерийского удара подразделений украинской армии по боевикам "ЛНР" в районе населенного пункта Золотое на Луганщине.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан. Он также опубликовал видео мощного контрудара.

Боевики систематически открывали огонь по позициям украинских военных, нарушая перемирие запрещенными видами вооружений. В ответ на провокации украинские военные спланировали операцию и силами 54-й бригады уничтожили позицию террористов.

Согласно данным разведки, 3 наемников погибли, еще четверо ранены. "В результате спланированной операции и адекватного ответа на провокации оккупантов, воины 54-й ОМБр при поддержке боевой группы "К-2" уничтожили данную позицию, и она их больше не беспокоит", - написал он на своей странице.





Источник: www.dialog.ua