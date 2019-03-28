Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города

28.03.2019 17:15

Бойцы ВСУ смогли закрепиться в городской черте, сообщает ветеран боев на Донбассе и волонтер Андрей Шор.

Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки и закрепились там. Об этом сообщил ветеран боев за Донецкий аэропорт и Пески, волонтер Андрей Шор на свое странице в Facebook, передает Корреспондент.

На уточняющий вопрос, где именно это произошло – на северо-западе (поселок Шумы) или северо-востоке (со стороны Новолуганского, т.е. Светлодарской дуги), Шор заметил: "Я и так, возможно, лишнего написал. Но пускай будет".

В то же время заметим, что официальной информации Министерства обороны Украины пока нет.

Как сообщалось, на Донбассе резко обострилась ситуация. Сепаратисты совершили 23 обстрела позиций украинских военных, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Источник: https://from-ua.com