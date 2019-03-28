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Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
Военнослужащим Украины удалось пройти вглубь оккупированного Донбасса и закрепиться в городской черте захваченной боевиками Горловки.
Подразделения Вооруженных сил Украины смогли продвинуться в зоне ведения боевых действий на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, бойцам ООС удалось войти в городскую черту горловской агломерации.
Данную информацию распространил пользователь Андрей Шор, который ссылается на проверенные источники. Согласно данным волонтера и участника боевых действий, защитники Украины смогли закрепиться в городской черте неподалеку от боевиков "ДНР".
Однако он просит подписчиков и пользователей соцести не спрашивать об источнике информации и не отвечает на их вопрос, с какой стороны произошел заход в город. Волонтер Шор лишь уточнил, что городская черта – “линия на карте”.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ
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