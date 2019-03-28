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На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»
В Донецкой области арестован голова Новолуганское сельского совета (Бахмутский р-н) по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Как установило расследование, в апреле-мае 2014 года председатель Новолуганского сельского совета организовал в поселках Новолуганское, Майское, Семигорье и Доломитное Бахмутского района проведение незаконного «референдума» по поддержке «ДНР».
«Подозреваемый с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, назначил так называемую "участковую избирательную комиссию", работу которой он в дальнейшем лично контролировал и координировал», – говорится в сообщении.
Находясь на «избирательном участке», правонарушитель периодически проводил сбор данных о ходе «голосования» и количестве проголосовавших, организовал выездное голосование на территории указанных населенных пунктов и доставил «бюллетени» и протокол с результатами «референдума» представителям «территориальной избирательной комиссии» в Бахмуте (до переименования – Артемовск).
Краматорский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, арест, референдум, ДНР
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