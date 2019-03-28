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«Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе
Пророссийские террористы не на шутку встревожились из-за вооружения и степени военной подготовки украинских военнослужащих.
Как передает replyua.net, об этом сообщается на Twitter-странице блогера «Фашик Донецкий» в Twitter. «Прочитал, что при помощи дронов укронационалисты сумели разбомбить целый пост и 6 ребят убито и 4 ранено, техника вся разбита…укры неплохо вооружись и уже умеют воевать. Вот недооценка противника к чему привела», — сообщил на странице сторонник боевиков террористических «Л/ДНР» с ником «Семен Семенович».
«Это все только цветочки, а ягодки для вас, ещё впереди. Героям Слава», «Ооо отличненько», «Танки в шахтах нашли, а вуйки бандеровские в горах с елей дронов настругали- усе по-честному», — написали в комментариях.
Ранее блогер «Фашик Донецкий» сообщал, что жители временно оккупированных территорий Донбасса постепенно разочаровались в «русском мире», так как глава страны-агрессора Владимир Путин не собирается повторять с ними сценарий аннексии Крыма.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ
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