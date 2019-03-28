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ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
Передовые подразделения украинской армии осуществили продвижение вглубь Донбасса еще на 350 метров под Горловкой и заняли новые позиции на передовой.
Информацию об этом подтвердил один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин на своей странице в социальной сети, отмечая боевые столкновения между "ДНР" и украинской армией.
Стрелков отметил, что такими темпами бойцы украинской армии постепенно зайдут в Горловку, а боевики "ДНР" просто не смогут оказать сопротивление ввиду отсутствие защитных ресурсов.
Более того, сил на контратаку у российских наемников просто нет. "Укро-военные еще "подвинулись" в "серой зоне под Горловкой. Хвастаются, что уже "вошли в город". Пока это не так, но подвинулись неплохо - на расстояние 350 метров от передовых позиций "корпусов" (прямо по окраинам).
Сейчас там идут стычки и перестрелки. Вроде бы "ничего серьезного" - "партнеры" все-таки... Но так в город постепенно и заползут - сил-то на нормальное прикрытие… и тем более на контратаку нету..." - написал он на своей странице в социальной сети.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, ВСУ, Гиркин
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