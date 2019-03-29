Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений

29.03.2019 07:39

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил подразделения НВФ обстреляли населенный пункт Новолуганское.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По данным штаба, противник применил минометы. В результате минометного обстрела этого был поврежден газопровод. В пресс-службе отметили:

«В ближайшее время украинские мастера начнут ремонт газопровода. И в течение нескольких суток поставки „голубого топлива“ будет возобновлены».