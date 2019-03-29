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Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений
29.03.2019 07:39
На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил подразделения НВФ обстреляли населенный пункт Новолуганское.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
По данным штаба, противник применил минометы. В результате минометного обстрела этого был поврежден газопровод. В пресс-службе отметили:
«В ближайшее время украинские мастера начнут ремонт газопровода. И в течение нескольких суток поставки „голубого топлива“ будет возобновлены».
Теги: Донбасс, ремонт, газопровод, обстрел, повреждения, Новолуганское, НВФ, ООС
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