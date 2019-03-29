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Члены НВФ понесли потери из-за ответного огня ВСУ
29.03.2019 09:30
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ семь раз обстреляли украинские позиции, при этом ни один военный не пострадал.
Об этом сообщает штаб ООС .
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было совершено четыре обстрела: в районе населенного пункта Гнутово, возле Авдеевки, неподалеку от Лебединского.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь трижды: дважды — в районе Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Станицы Луганской.
По данным украинской разведки за сутки ответным огнем трое членов НВФ были ранены.
С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, Станица Луганская, НВФ, ООС
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