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Архив - Донецкая область

Члены НВФ понесли потери из-за ответного огня ВСУ

29.03.2019 09:30
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Члены НВФ понесли потери из-за ответного огня ВСУ

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ семь раз обстреляли украинские позиции, при этом ни один военный не пострадал.

Об этом сообщает штаб ООС .

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было совершено четыре обстрела: в районе населенного пункта Гнутово, возле Авдеевки, неподалеку от Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь трижды: дважды — в районе Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Станицы Луганской.

По данным украинской разведки за сутки ответным огнем трое членов НВФ были ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы



Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, Станица Луганская, НВФ, ООС
 
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