Главная / Новости / Донецкая область / ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом
Последние новости раздела
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Новые пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе: СБУ ввела важные изменения правил12:10
- В Донецке в результате утреннего обстрела повреждены 5 жилых домов11:49
ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом
29.03.2019 16:51
В центре неподконтрольного Донецка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.
Об этом сообщается в группе «Типичный водитель Донецк» в соцсети Вконтакте, передает donpress.com.
По данным сообщества, авария случилась недалеко от ТРЦ «Золотое Кольцо» на улице Стадионной. Автомобиль «Ланос» столкнулся с троллейбусом, следовавшим по маршруту № 10.
Инцидент произошел сегодня, 29 марта. На месте работали сотрудники «ГАИ». О пострадавших не сообщается.
Теги: Донецк, Донбасс, авария, ГАИ, троллейбус, Ланос, столкновение, ДТП, соцсети
Читайте также:
- Авария троллейбуса в Донецке. Двое пострадавших (ФОТО)
- Страшное ДТП в Донецке: троллейбус расплющило об дерево
- В Донецкой области грузовик расплющил "Жигули". Погибли трое, двое получили травмы
- В Донецке ищут лихача, сбившего женщину
- Донецкий водитель на "зебре" сломал женщине ногу
- ГАИ уверяет, что их патруль не виноват в масштабном ДТП в Донецке
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Новые пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе: СБУ ввела важные изменения правил12:10
- В Донецке в результате утреннего обстрела повреждены 5 жилых домов11:49
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Украина усилила безопасность на границе с Крымом16:29
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО15:52
- Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО15:31
- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву15:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- NASA испытало марсианский вертолет14:40
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым