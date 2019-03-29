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Архив - Донецкая область

ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом

29.03.2019 16:51
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ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом

В центре неподконтрольного Донецка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.

Об этом сообщается в группе «Типичный водитель Донецк» в соцсети Вконтакте, передает donpress.com.

По данным сообщества, авария случилась недалеко от ТРЦ «Золотое Кольцо» на улице Стадионной. Автомобиль «Ланос» столкнулся с троллейбусом, следовавшим по маршруту № 10.

Инцидент произошел сегодня, 29 марта. На месте работали сотрудники «ГАИ». О пострадавших не сообщается.



Теги: Донецк, Донбасс, авария, ГАИ, троллейбус, Ланос, столкновение, ДТП, соцсети
 
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