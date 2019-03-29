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Архив - Донецкая область

Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки

29.03.2019 09:53
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Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки

Бандформирования "Л/ДНР" на временно оккупированном Донбассе не прекращают ежедневных вооруженных провокаций против бойцов ВС Украины.

За прошедшие сутки, 28 марта, российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил после успешного закрепления ВСУ у Горловки, передает "Диалог.UA".

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. Отмечается, что оккупанты при этом четыре раза применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. В штабе ООС также подчеркивают, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. Согласно данным разведки, трое боевиков "Л/ДНР" были ранены. Уже с начала текущих суток обстрелов позиций ВС Украины не зафиксировано.



Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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