Новые пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе: СБУ ввела важные изменения правил

29.03.2019 12:10

Все пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе, выданные по первичным и повторным заявлениям граждан Украины с 28 марта, автоматически будут бессрочными.

С 28 марта Служба безопасности Украины выдает пропуска для пересечения линии разграничения, которые не нужно будет продлевать, передает "Диалог.UA".

Данная информация была размещена на сайте Реестра разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей. Глава Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко также написал об этом на своей странице в Facebook. "СБУ заявила, что все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выданы по заявлениям, представленным гражданами, начиная с 28 марта, будут бессрочными", - отметил он. Известно, что ранее специальные разрешения от Службы безопасности Украины выдавались на год. "Владельцам уже действующих пропусков или тем, кто подал заявки на них до 28 марта, придется их еще раз продлить, после чего они также станут бессрочными", - пояснил Клименко.