Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР»

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Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ пунктах пропуска на Донбассе, собрались небольшие очереди и пропуск осуществлялся довольно быстро.
Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает donpress.com.
На Бахмутском направлении с самого утра практически не было пешей очереди. Люди пересекали блокпост очень быстро :
«На Майорске на днр пеших в Укр. никого, из Укр. -чел.20»
«По состоянию на 09.20 на блок посту 120 автомобилей, 9 автобусов, до 30 человек пешей очереди»
«Горловка Кочегарка — майорск уже в автобусе на Бахмут всего 70 минут. Пешая очередь ВСЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО!»
«Приехали в Горловку в 7.00, стояли в основной очереди с двумя детками. ДНР прошли за четыре часа и за сорок минут Украину. На Майорском на въезд в ДНР пусто: ни машин, ни пеших»
На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил сегодня также мало машин, люди проезжают за час:
«На Каргиле в Курахово 10 машин»
«12:30 Каргил на Украину 17 машин»
«На Каргиле в Курахово до 10 машин, проехали за час. Украина сразу на проверку. На въезд в Донецк на Каргиле до 40»
В Еленовке на Мариупольском направлении маленькие очереди, по словам очевидцев, льготная очередь отсутствует:
«На Еленовке основная на выезд — Машин 40 не больше. пока на въезд машин 15»
«Новотроицк на Донецк, 15 машин, льготы нет»
«Еленовка, в сторону Волновахи, основная возле второго туалета, льготы машин 8»
Теги: Донбасс, выборы, транспорт, блокпост, ДНР, пункты пропуска, соцсети, очереди, НВФ
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