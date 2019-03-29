- Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе22:45
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта
В «ЛНР» внезапно заявили об отмене концерта с участием групп «Город 312» и «Корни», а в «ДНР» – об отмене концерта российских певцов Согдианы и Дениса Клявера. Концерты были запланированы во временно неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Луганске 31 марта, в день выборов президента Украины, пишут Донецкие новости.
Причиной отмены концертов называют «технические причины».
Пользователи из Донецка и Луганска в социальных сетях радуются, что им не придется выходить на площади, чтобы создавать массовость.
Гена: «Ах-ах – по техническим»;
Сергей: «Картинка по ТВ не получится, не получилось людей выгнать на площадь»;
Олег: «Ура»;
«Баба Голька»: «Як шкода, як шкода! (втираю рясні сльози)!»;
«Сенька»: «Хоть какие-то хорошие новости»;
Александр: «КТО такой клявер и согдиана?»;
Владимир: «Я таких звезд ваще не знаю, отменили и ладно»;
«Gad»: «Мне кто-нибудь даст ответ? Кто это такие? И шо это за звезды?»;
Антон: «Чепушилин денег зажал»;
Роман: «У сына на работе отбой сказали. У жены тоже»;
Иван: «Да зачем он нужен? Позорище»;
Анна: «Отменили, сказали в университете».
«Новини»: «Только стрелки на спортивках нагладил, кепку-уточку у соседа арендовал, тухли начистил.... лишь бы с толпы не выделяться, и тут такой облом».
Теги: Россия, Донбасс, концерт, отмена, ДНР, ЛНР, артисты
- Российский Генштаб не оказывает помощь своим "отпускникам" на Донбассе, а ДНРовские "пограничники" еще и "отмечают" их паспорта
- "Мы это не признаем", - известный диджей Синклер попал в грандиозный скандал в РФ из-за "документов" "ЛНР"
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года
- "Россия сильно ошиблась с Донбассом. Теперь РФ ненавидят даже русскоговорящие в Луганске и Донецке" - блогер
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта
- Кремль ставит условия Киеву в обмен на отмену решения о признании документов "ЛДНР"
- Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе22:45
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе22:45
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла21:36
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года17:35
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города