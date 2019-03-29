"Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП

29.03.2019 14:52

В Сети рассказали об ужасах, которые происходят с людьми на таможнях и пунктах пропуска в террористических "республиках".

Так, пользователь Max Sevch рассказал о реалиях проверок на контрольно-пропускных пунктах пророссийских боевиков. Помимо того что террористы задерживают людей на три часа и дольше, оккупанты издеваются и унижают их, передает "Диалог.UA".

Пользователь отмечает, что боевики хуже фашистов, поскольку эти безмозглые орки получают удовольствие от издевательств над людьми. Террористы позволяют себе раздевать молодых девушек на предмет проверки ввоза в "ДНР" запрещенной символики, а также проводят "полный досмотр вещей" в потайных комнатах. На украинских КПП люди задерживаются на 10-20 минут, в то время как на пунктах террористов они проходят все круги ада.