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"Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
В Сети рассказали об ужасах, которые происходят с людьми на таможнях и пунктах пропуска в террористических "республиках".
Так, пользователь Max Sevch рассказал о реалиях проверок на контрольно-пропускных пунктах пророссийских боевиков. Помимо того что террористы задерживают людей на три часа и дольше, оккупанты издеваются и унижают их, передает "Диалог.UA".
Пользователь отмечает, что боевики хуже фашистов, поскольку эти безмозглые орки получают удовольствие от издевательств над людьми. Террористы позволяют себе раздевать молодых девушек на предмет проверки ввоза в "ДНР" запрещенной символики, а также проводят "полный досмотр вещей" в потайных комнатах. На украинских КПП люди задерживаются на 10-20 минут, в то время как на пунктах террористов они проходят все круги ада.
Теги: Украина, Донбасс, символика, обыск, ДНР, ЛНР, боевики, КПП, пункты пропуска, соцсети, очереди
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