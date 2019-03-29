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Ситуация в пунктах пропуска утром 29.03.2019
Сегодня утром, 29 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 37,4 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8620 человек и 1125 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8555 человек и 1455 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7275 человек и 1305 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3935 человек и 910 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9020 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 10/45;
КПВВ «Марьинка» – 20/30;
КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Руслан: «4:30. На "Каргилле" в Украину основная на спуске с моста, льгота 40»;
Олег: «7:56. "Каргилл". Стою в сторону Донецка. Отсюда вижу только, что очереди на спуске с моста нет вообще».
КПВВ «Новотроицкое»:
Игорь: «4:19. Еленовка примерно 40 общей, льготы 20 перевозов, мало пока»;
Влад: «4:52. Еленовка машин пока мало, но пост закрыт»;
Влад: «5:37. Еленовка машины прибывают»;
Игорь: «8:38. Еленовка в Донецк. Выезжал стояли реверс пока на въезд машин 15».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди, ГПСУ
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