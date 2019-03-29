Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов

29.03.2019 08:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов

В Донецком республиканском краеведческом музее оккупанты провели выставку, на которой якобы находятся свидетельства "агрессии со стороны ВСУ", однако на самом деле там представлено российское вооружение.

Так, в музее представили свыше 100 экспонатов российского вооружения, которое оккупанты выдают за украинское. Информацию представляет блогер Necro Mancer на своей странице Twitter, передает "Диалог.UA".

Известно, что на открытие пришло примерно 100 жителей оккупированного Донбасса. По словам якобы министра культуры самопровозглашенной "ДНР" Михаила Желтякова, данную выставку посвятили жестокости и агрессии Украины, направленной против жителей Донбасса. Более того, сепаратисты заявили, что это именно из-за Украины разрушаются здания, музеи, дома, не функционируют заводы, а также погибают люди. В свою очередь, блогер Necro Mancer заметил одну интересную вещь на снимках военного снаряжения, представленного в музее. Оказалось, что на выставке были российские ракеты. "Организаторы выставки "агрессии ВСУ", конечно, просто красавчики. Не забыли выложить на всеобщее обозрение головную часть ракеты ЗРК "Тор". Российской, конечно", - заявил Necro Mancer.



Теги: Россия, Донбасс, выставка, агрессия, вооружение, ДНР, ВСУ, ракетный комплекс, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх