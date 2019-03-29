В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов

29.03.2019 08:29

В Донецком республиканском краеведческом музее оккупанты провели выставку, на которой якобы находятся свидетельства "агрессии со стороны ВСУ", однако на самом деле там представлено российское вооружение.

Так, в музее представили свыше 100 экспонатов российского вооружения, которое оккупанты выдают за украинское. Информацию представляет блогер Necro Mancer на своей странице Twitter, передает "Диалог.UA".

Известно, что на открытие пришло примерно 100 жителей оккупированного Донбасса. По словам якобы министра культуры самопровозглашенной "ДНР" Михаила Желтякова, данную выставку посвятили жестокости и агрессии Украины, направленной против жителей Донбасса. Более того, сепаратисты заявили, что это именно из-за Украины разрушаются здания, музеи, дома, не функционируют заводы, а также погибают люди. В свою очередь, блогер Necro Mancer заметил одну интересную вещь на снимках военного снаряжения, представленного в музее. Оказалось, что на выставке были российские ракеты. "Организаторы выставки "агрессии ВСУ", конечно, просто красавчики. Не забыли выложить на всеобщее обозрение головную часть ракеты ЗРК "Тор". Российской, конечно", - заявил Necro Mancer.