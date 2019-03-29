Главная / Новости / Донецкая область / В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи
Последние новости раздела
- В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов08:29
- В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи 08:11
- "Вот так и живет "свободная республика", - в Луганске рассказали, что получили взамен от РФ за предательство Украины07:51
- Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений 07:39
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ. ВИДЕО07:28
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО07:20
- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города17:15
- Через КПВВ не пропустили женскую одежду16:15
В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи
29.03.2019 08:11
С апреля на неподконтрольной Украине части Донецкой области начнет работу «штаб по гражданскому патриотическому воспитанию».
Об этом сообщили в пресс-службе «общественного движения «Донецкая Республика» совместно с членами НВФ, передает donpress.com.
В «движении» уточнили:
«Общественное движение „Донецкая Республика“ приобрело еще одно направление работы. С апреля начинает работать штаб по гражданскому патриотическому воспитанию. Это будет первый проект по взаимодействию с военнослужащими».
Как стало известно, «штаб» возглавит автор инициативы, член НВФ «ародной милиции» Абдул-Джабар Рафи. Отмечается, что идея заключается в развитии «гражданско-патриотической позиции и воспитании морально-нравственных ценностей молодежи».
Теги: Донбасс, милиция, воспитание, молодежь, штаб, ДНР, патриотизм, ОРДО, НВФ
Читайте также:
- В "ДНР" озаботились "патриотическим воспитанием" молодежи
- Как «ДНР» работает с подростками. ВИДЕО
- Чему учат детей террористы "ЛНР": в Сети высмеяли "патриотические" игры в оккупированном Луганске. ВИДЕО
- Дети оккупированного Донбасса, как одно из видов оружия в руках террористов
- Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь
- Возле милиции летают гири
- В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов08:29
- В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи 08:11
- "Вот так и живет "свободная республика", - в Луганске рассказали, что получили взамен от РФ за предательство Украины07:51
- Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений 07:39
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ. ВИДЕО07:28
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО07:20
- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города17:15
- Через КПВВ не пропустили женскую одежду16:15
- В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов08:29
- В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи 08:11
- "Вот так и живет "свободная республика", - в Луганске рассказали, что получили взамен от РФ за предательство Украины07:51
- Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений 07:39
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ. ВИДЕО07:28
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО07:20
- Палеонтологи нашли древнюю птицу с «сюрпризом»22:25
- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- «Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским21:20
- Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»21:03
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым