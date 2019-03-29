В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи

29.03.2019 08:11

С апреля на неподконтрольной Украине части Донецкой области начнет работу «штаб по гражданскому патриотическому воспитанию».

Об этом сообщили в пресс-службе «общественного движения «Донецкая Республика» совместно с членами НВФ, передает donpress.com.

В «движении» уточнили:

«Общественное движение „Донецкая Республика“ приобрело еще одно направление работы. С апреля начинает работать штаб по гражданскому патриотическому воспитанию. Это будет первый проект по взаимодействию с военнослужащими».

Как стало известно, «штаб» возглавит автор инициативы, член НВФ «ародной милиции» Абдул-Джабар Рафи. Отмечается, что идея заключается в развитии «гражданско-патриотической позиции и воспитании морально-нравственных ценностей молодежи».