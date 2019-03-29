- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Новые пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе: СБУ ввела важные изменения правил12:10
- В Донецке в результате утреннего обстрела повреждены 5 жилых домов11:49
- Главаря «ДНР» Пушилина в центре Донецка охраняла тяжелая техника и вооруженные боевики «ДНР»11:33
- Сутки на Донбассе гремели бои: террористы "Л/ДНР" пустили в ход минометы возле мирных городов и сел11:09
В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»
В неподконтрольном Украине Донецке задержан по подозрению в коррупционной деятельности «депутат народного совета ДНР».
Об этом так сообщили в пресс-службе так называемой «генеральной прокуратуры ДНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» отметили:
«В отношении депутата Народного Совета ДНР возбуждено уголовное дело по факту получения взятки лицом, занимающим государственную должность Донецкой Народной Республики».
Представители ОРДО добавили, что с сентября 2018 по март 2019 года фигурант ежемесячно получал взятки в размере 20 тысяч рублей от руководителей ряда предприятий «ДНР» за принятие в интересах предпринимателей «законов» и содействии в получении дополнительных благ и льгот в бизнесе.
28 марта 2019 года мужчину задержали по подозрению в совершении «преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 343 УК ДНР».
Теги: Донбасс, депутат, коррупция, взятка, прокуратура, уголовное дело, задержание, ДНР, ОРДО
- В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
- Донецкий губернатор разработал "рецепт" борьбы с коррупцией
- В Донецкой области эколог попалась на крупной взятке
- В Донецкой области большинство коррупционеров выявлено в милиции и среди чиновников
- Взрывом гранаты в отделении милиции Донецка занялась прокуратура
- В Донецкой области задержали коммунальщика-взяточника
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Новые пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе: СБУ ввела важные изменения правил12:10
- В Донецке в результате утреннего обстрела повреждены 5 жилых домов11:49
- Главаря «ДНР» Пушилина в центре Донецка охраняла тяжелая техника и вооруженные боевики «ДНР»11:33
- Сутки на Донбассе гремели бои: террористы "Л/ДНР" пустили в ход минометы возле мирных городов и сел11:09
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- NASA испытало марсианский вертолет14:40
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Boston Dynamics показал новую модель робота-кладовщика (ВИДЕО)13:40
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Кремль готов к масштабному вторжению в Украину: РФ захватит Киев по сценарию Третьего рейха - генерал Марчук13:11
- Украинцы сами могут спровоцировать вторжение войск Путина: озвучен опасный сценарий12:48
- «Баба Доцька» выпустила клип-пародию на «Слугу народа» (ВИДЕО)12:40
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым