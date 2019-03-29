Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку

29.03.2019 16:12

Экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что ВСУ якобы взяли под свой контроль ряд высот вблизи неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой», передает donpress.com.

По его словам, для полного взятия силами ООС Горловки военным необходимо 3 дня. Жебривский отметил:

«Если бы Украина имела гарантии, в том числе и от международных организаций, что Россия не пойдет на крупные провокации на Донбассе, оккупированные территории удалось бы освободить с минимальными человеческими потерями. «Достаточно две недели для деоккупации этих территорий. Но нужна гарантия, что Россия не начнет бомбардировать и не введет свои войска».

При этом он уточнил, что далее следует принять закон о коллаборации, чтобы люди понимали, кого будут привлекать к ответственности:

«Мы готовы к деоккупации в очень короткие сроки и с минимальными потерями. Единственное, что задерживает взятие ЛНР/ДНР — это угроза широкомасштабного наступления вооруженных сил России».