- Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"19:40
- Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное19:20
- Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе19:00
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими" 18:40
- Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель17:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта15:20
- Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев 14:20
- Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»12:39
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- С августа 2014 года более 120 тыс. пенсионеров Донбасса вообще не получали пенсии в Украине09:21
Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"
Но, как стало известно, эта продажа готовится не для них, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крим.Реалии .
Вопрос продажи имущества указанных имущественных комплексов инициировал перед российским "парламентом" Крыма руководитель местных коллаборационистов Сергей Аксенов. 27 марта "депутаты" его согласовали.
"Дано согласие Совету министров на отчуждение путем продажи на открытом аукционе недвижимого имущества двух пансионатов в Алуште: пансионата" Днепр "(19 объектов) и" ХИИТовець "(5 объектов)", - говорится в сообщении крымского парламента.
"И пансионаты с 2015 года находились в аренде у ООО" Сельбилляр "- фирмы, принадлежащей жене и матери экс-нардепа украинского парламента, один из лидеров" Новороссии "Олега Царева.
После того, как Царев поддержал пророссийские террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе и стал фигурантом уголовного дела в Украине, он с семьей перебрался в Крым. Царев живут в Ялте, в 2015 году они заявили о себе как об инвесторах, получив в аренду шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории.
В 2015 году фирмы Царева и его семьи взяли на себя обязательства по реконструкции и развитию сразу шести крымских санаториев: алуштинских "Днепра" и "ХИИТовця", детского пульмонологического санатория "Ай-Тодор" в Ялте, алуштинского "Ветеран", а также евпаторийских санаториев "Юбилейный" и "Радуга".
Все эти проекты были одобрены Советом по улучшению инвестиционного климата при крымском "правительстве" и внесены в Реестр инвестпроектов Крыму. Каждый этот инвестпроект тянул на сотни миллионов рублей. О том, что они будут долгосрочными, говорили сроки их реализации - как минимум до 2010 года.
Судя по тому, что рассказал журналистам сам Царев, такие договоренности между ним и российской "властью" Крыма действительно были. Но в итоге что-то пошло не так.
"Наши компании подписали Инвестсоглашение по шести объектам (санаториям - ред.) в Крыму, вложили деньги, провели работы, занимались серьезно этими объектами. Но Совет министров в одностороннем порядке разорвала эти договоры. Мы подали в суд, написали в прокуратуру , но это ничем не закончилось. Все суды мы проиграли. Поэтому никакого отношения к этим объектам мы сейчас не имеем ", - заявил Царев.
"Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отказываю от участия в инвестпроектах по Крыму. Потому что "правительство " Крыма подписывает такие инвестдоговоры, которые суды потом расценивает как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги , никого не волнует. Что-то вдруг кому-то расхотелось, и все разрывается ", - добавил он.
Теги: Донбасс, Крым, санаторий
- "Рупор Кремля" спалился по-крупному (ВИДЕО)
- В Крыму нашли греческий склеп времен Александра Македонского
- Порошенко раскрыл главную цель Путина по Украине: "Враг пришел не только за Крымом и Донбассом"
- Порошенко объяснил, как заставить Россию вернуть Крым
- Украинские военные поздравили с новогодними праздниками жителей оккупированного Донбасса (ВИДЕО)
- Ксения Собчак приехала в Киев и удивилась, что её не запретили
- Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"19:40
- Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное19:20
- Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе19:00
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими" 18:40
- Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель17:40
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки 15:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта15:20
- Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев 14:20
- Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»12:39
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"19:40
- Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное19:20
- Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе19:00
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими" 18:40
- В Apple сообщили, что больше не буду выпускать зарядку AirPower18:20
- Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрелов18:00
- Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель17:40
- Рева предупредил о существенном сокращении размера субсидий17:20
- Оккупированный Донбасс ринулся из "резервации" на выборы - на КПП "Л/ДНР" огромные очереди 17:00
- Кому пеню, кого – в суд: когда и как будет расти коммуналка16:40
- Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей11:40
- Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки11:00
- Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией10:20
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым