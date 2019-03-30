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Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев
В штабе Операции Объединенных сил добавили, что, по сравнению с предыдущими сутками, обстановка на временно оккупированном Донбассе значительно обострилась. Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" четыре раза били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, БМП-1 в районе Троицкого и Новоалександровки, передает "Диалог.UA". Более того, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров оккупанты РФ атаковали ООС возле села Крымское и Хутора Вольный. От ударов из артиллерийских систем калибра 152 мм пострадали защитники Украины вблизи города Попасная. Также противник вел огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у поселка Золотое-4 и Зайцево. Каждый обстрел террористов "Л/ДНР" был встречен адекватным ответом защитников Украины. По данным разведки, четверо боевиков были уничтожены и шестеро ранены. Кроме того, ООС ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" врага.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, боевики, оккупанты, ООС
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- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- С августа 2014 года более 120 тыс. пенсионеров Донбасса вообще не получали пенсии в Украине09:21
- В ОРДО «признали» «разрешительные документы ЛНР»09:00
- КПВВ, переселенцы, прифронтовой Донбасс: поговорим о важном08:00
- Взять Горловку за три дня – эксперты рассказали, насколько это возможно07:20
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- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
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