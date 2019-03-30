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С августа 2014 года более 120 тыс. пенсионеров Донбасса вообще не получали пенсии в Украине
В течение периода временной оккупации более 120 000 украинских пенсионеров Донецкой и Луганской областей ни разу не получали пенсии в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
По данным ПФУ, на территориях, не контролируемых украинской властью, по состоянию на август 2014 находилось на учете 1 млн 278,2 тысячи пенсионеров (767,3 тыс. — в Донецкой и 510,9 тыс. — в Луганской). Из них по вопрсу выплаты пенсии на контролируемой территории хотя бы один раз обращались 1 млн 155,1 тыс. пенсионеров, или 90,4%.
С момента прекращения пенсионных выплат на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей (с августа 2014) остались и ни разу не обращались на подконтрольную территорию по восстановлению пенсионных выплат 123,1 тыс. пенсионеров.
При этом в фонде отметили, что пока нет информации о пребывании таких пенсионеров в живых, проживают они по старому адресу или выехали в другие страны, поэтому учесть численность пенсионеров, которые сегодня проживают на неподконтрольной украинской власти территории нет возможности.
Источник : http://lugradar.net/
Теги: Украина, Донбасс, август, пенсии
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